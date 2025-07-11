Один человек погиб и один получил ранения при атаке БПЛА на Тульскую область

В результате ночной атаки беспилотников на Тульскую область погиб один человек, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
По данным главы Тульской области, подразделениями ПВО Министерства обороны России в ходе отражения атаки было уничтожено 13 вражеских беспилотных летательных аппаратов.
«К сожалению, один человек погиб, ещё один получил ранения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь», — написал Миляев. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
В сообщении подчеркивается, что угроза новых атак беспилотников сохраняется. Власти призывают жителей региона оставаться бдительными и соблюдать меры предосторожности.
Напомним, силы ПВО России уничтожили 155 дронов ВСУ за ночь. Большая часть дронов противника, а именно 53 БПЛА, российские военные уничтожили над территорией Курской области. 19 — над Брянской областью, 15 — над Смоленской, 14 — в небе Белгородской области и 13 — в Тульской.