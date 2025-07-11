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Один человек погиб и один получил ранения при атаке БПЛА на Тульскую область

Губернатор Миляев сообщил о погибшем и пострадавшем в результате атаки беспилотников ВСУ на Тульскую область.

Источник: Комсомольская правда

В результате ночной атаки беспилотников на Тульскую область погиб один человек, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По данным главы Тульской области, подразделениями ПВО Министерства обороны России в ходе отражения атаки было уничтожено 13 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

«К сожалению, один человек погиб, ещё один получил ранения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь», — написал Миляев. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В сообщении подчеркивается, что угроза новых атак беспилотников сохраняется. Власти призывают жителей региона оставаться бдительными и соблюдать меры предосторожности.

Напомним, силы ПВО России уничтожили 155 дронов ВСУ за ночь. Большая часть дронов противника, а именно 53 БПЛА, российские военные уничтожили над территорией Курской области. 19 — над Брянской областью, 15 — над Смоленской, 14 — в небе Белгородской области и 13 — в Тульской.

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