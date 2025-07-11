В результате атаки дронов в Тульской области погиб человек

В Тульской области зафиксирована очередная атака беспилотных летательных аппаратов, приведшая к человеческим жертвам. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале, в результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения.
«Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь», — отметил глава региона. Миляев выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, что в Хлевенском районе Липецкой области беспилотник упал на территорию сельскохозяйственного предприятия. По словам губернатора Игоря Артамонова, инцидент привел к человеческим жертвам.
Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за ночь уничтожили 155 украинских беспилотников.