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В результате атаки дронов в Тульской области погиб человек

В Тульской области зафиксирована очередная атака беспилотных летательных аппаратов, приведшая к человеческим жертвам.

В Тульской области зафиксирована очередная атака беспилотных летательных аппаратов, приведшая к человеческим жертвам. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале, в результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения.

«Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь», — отметил глава региона. Миляев выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, что в Хлевенском районе Липецкой области беспилотник упал на территорию сельскохозяйственного предприятия. По словам губернатора Игоря Артамонова, инцидент привел к человеческим жертвам.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за ночь уничтожили 155 украинских беспилотников.