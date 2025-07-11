Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтербез объяснил сообщение о БПЛА на границе с Пермским краем

Ранее жители обращались в 112, заметив в небе летательные аппараты.

Сообщение о БПЛА на границе с Пермским краем объяснили в министерстве территориальной безопасности региона в комментарии сайту perm.aif.ru.

Речь идёт о сообщениях, о которых стало известно вечером 7 июля. Около 22 часов вечера глава комитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин опубликовал в своём телеграм-канале пост, посвящённый обращениям жителей Удмуртии, Татарстана и Пермского края.

«В службу 112 поступили сообщения от жителей Завьяловского, Можгинского, Граховского, Воткинского районов Удмуртии, а также граничащих с нами районов Пермского края и Татарстана о пролетавших в небе пяти БПЛА», — рассказал Андрей Шуткин.

Руководитель комитета также уточнил, что после звонков информация бал проверена: по его данным, это были не БПЛА, а самолёты, совершавшие согласованный вылет. Сайт perm.aif.ru запросил комментарий о сообщениях в минтербезе Пермского края.

«В указанном случае фигурировал полёт маломоторных спортивных самолетов, согласован с Росавиацией. Причин для паники нет», — рассказали perm.aif.ru в министерстве.

Андрей Шуткин также уточнил, что это были тренировочные самолёты моделей ЯК-52 и ЯК-54. Глава комитета поблагодарил граждан за бдительность.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше