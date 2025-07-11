Минтербез объяснил сообщение о БПЛА на границе с Пермским краем

Сообщение о БПЛА на границе с Пермским краем объяснили в министерстве территориальной безопасности региона в комментарии сайту perm.aif.ru.
Речь идёт о сообщениях, о которых стало известно вечером 7 июля. Около 22 часов вечера глава комитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин опубликовал в своём телеграм-канале пост, посвящённый обращениям жителей Удмуртии, Татарстана и Пермского края.
«В службу 112 поступили сообщения от жителей Завьяловского, Можгинского, Граховского, Воткинского районов Удмуртии, а также граничащих с нами районов Пермского края и Татарстана о пролетавших в небе пяти БПЛА», — рассказал Андрей Шуткин.
Руководитель комитета также уточнил, что после звонков информация бал проверена: по его данным, это были не БПЛА, а самолёты, совершавшие согласованный вылет. Сайт perm.aif.ru запросил комментарий о сообщениях в минтербезе Пермского края.
«В указанном случае фигурировал полёт маломоторных спортивных самолетов, согласован с Росавиацией. Причин для паники нет», — рассказали perm.aif.ru в министерстве.
Андрей Шуткин также уточнил, что это были тренировочные самолёты моделей ЯК-52 и ЯК-54. Глава комитета поблагодарил граждан за бдительность.