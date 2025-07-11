В Башкирии на реке Инзер спасли 19-летнего парня

В Архангельском районе Башкирии едва не произошла трагедия на воде. В селе Абзаново 19-летний парень начал тонуть в реке Инзер, но благодаря неравнодушию очевидцев его удалось вытащить на берег.
Как сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС, молодой человек купал на неофициальном пляже, проигнорировав предупреждающие знаки о запрете купания.
Спасатели добавили, что на место происшествия сразу же прибыла бригада медиков, которая оказала спасенному парню необходимую помощь.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.