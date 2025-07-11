В Самарской области 15-летний подросток пострадал при опрокидывании питбайка

На улице Северной в Жигулевске зафиксирован очередной случай дорожно-транспортного происшествия. Инцидент случился в светлое время суток, когда 25-летний мотоциклист потерял контроль над питбайком Apollo, не оснащенным обязательными регистрационными знаками.
Предварительный анализ обстоятельств указывает на грубые нарушения со стороны водителя:
превышение разумной скорости в городских условиях;
несоблюдение правил позиционирования на дороге.
Вследствие этих нарушений произошло опрокидывание транспортного средства. Находившийся в качестве пассажира 15-летний подросток получил повреждения различной степени тяжести, потребовавшие немедленной госпитализации.
Особую озабоченность у сотрудников дорожной полиции вызывает факт эксплуатации незарегистрированного мототранспорта. В настоящее время ведется тщательное расследование всех аспектов случившегося, включая техническое состояние питбайка и возможные сопутствующие нарушения.
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