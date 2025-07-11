«Ловят как собак»: пленный украинский боец рассказал о насильной отправке на фронт и произволе ВСУ. Видео

«Очень много людей пропадает без вести. Командование просто бросает их так, как нас бросили. Нас можно было вывезти уже давно [Но] нас держали до последнего. И мы исхудали, мы уже, я не знаю, поскольку мы килограмм скинули, я таким не был никогда. Когда накипишуем, что-то скинут, чтобы замолкли. Просил часто позвонить родителям, у меня мама с давлением, я не знаю, что сейчас с ней, я переживаю очень сильно. Она не знает, где я даже», — сказал Кудрин.