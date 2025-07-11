Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тульской области погиб человек от атаки БПЛА

В Тульской области в результате атаки украинских беспилотников погиб человек, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Под Тулой из-за атаки дронов погиб человек.

В Тульской области в результате атаки украинских беспилотников погиб человек, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБеспилотники ВСУ атаковали несколько регионов РФ, под Липецком погиб человек: карта ударов БПЛА на 11 июля.

«К сожалению, один человек погиб, еще один получил ранения», — написал глава области в своем telegram-канале. Пострадавшему была своевременно предоставлена необходимая медицинская помощь.

Всего системы ПВО Минобороны России уничтожили 13 беспилотников ВСУ над территорий Тульской области. Опасность атаки дронов в регионе продолжает сохраняться.

Над Россией в ночь на 11 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 155 беспилотников, запущенных с украинской стороны. Наибольшее количество дронов было ликвидировано в Курской области — 53 единицы. В Брянской области было сбито 19 беспилотников, в Смоленской — 15, в Белгородской — 14. Кроме того, по 11 аппаратов были уничтожены над Московской и Орловской областями.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше