В Тульской области погиб человек от атаки БПЛА

Под Тулой из-за атаки дронов погиб человек.
В Тульской области в результате атаки украинских беспилотников погиб человек, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
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«К сожалению, один человек погиб, еще один получил ранения», — написал глава области в своем telegram-канале. Пострадавшему была своевременно предоставлена необходимая медицинская помощь.
Всего системы ПВО Минобороны России уничтожили 13 беспилотников ВСУ над территорий Тульской области. Опасность атаки дронов в регионе продолжает сохраняться.
Над Россией в ночь на 11 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 155 беспилотников, запущенных с украинской стороны. Наибольшее количество дронов было ликвидировано в Курской области — 53 единицы. В Брянской области было сбито 19 беспилотников, в Смоленской — 15, в Белгородской — 14. Кроме того, по 11 аппаратов были уничтожены над Московской и Орловской областями.