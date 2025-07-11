Пьяный водитель Infiniti устроил ДТП с пятью автомобилями в Екатеринбурге

В ночь на 11 июля на улице Щербакова в Екатеринбурге произошло ДТП с участием пяти автомобилей. По предварительным данным, авария случилась из-за пьяного водителя, который к тому же был лишен прав и управлял незарегистрированной машиной. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.