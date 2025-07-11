Пьяный водитель Infiniti устроил ДТП с пятью автомобилями в Екатеринбурге

В ночь на 11 июля на улице Щербакова в Екатеринбурге произошло ДТП с участием пяти автомобилей. По предварительным данным, авария случилась из-за пьяного водителя, который к тому же был лишен прав и управлял незарегистрированной машиной. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Водитель Infiniti, двигаясь со стороны Объездной дороги, врезался в автомобиль Renault, ожидавшего разрешающего сигнала светофора.
— Водитель и 22-летняя пассажирка автомобиля Renault с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение, — уточнили в ГАИ.
Удар был настолько сильным, что Renault отбросило на другие машины — под удар попали еще три автомобиля: другая Infiniti, Kia и Omoda.
Проверка показала, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения (1,065 мг/л в выдыхаемом воздухе). Ранее он был лишен водительских прав, потому что управлял незарегистрированным транспортным средством и не был вписан в полис ОСАГО.
В отношении нарушителя составлены административные материалы, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.