5 лет колонии получил скотокрад в Актобе

В суде № 2 города Актобе все четверо признали вину и полностью возместили ущерб. Ссылаясь на раскаяние и наличие малолетних детей, они просили не лишать их свободы. Прокурор требовал 6 лет лишения свободы, подчеркивая, что преступление было спланированным.