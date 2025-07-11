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5 лет колонии получил скотокрад в Актобе

В поселке Корайлы четверо местных жителей провернули дерзкую кражу, которая закончилась для них судом. Одного из них осудили на пять лет колонии.

В декабре 2024 года подсудимые, договорившись заранее, проникли в загон в поселке Корайлы, где находилась лошадь, принадлежавшая местному жителю. Они вывели животное за пределы двора, зарезали ее и продали мясо. Ущерб составил 2 млн тенге.

В суде № 2 города Актобе все четверо признали вину и полностью возместили ущерб. Ссылаясь на раскаяние и наличие малолетних детей, они просили не лишать их свободы. Прокурор требовал 6 лет лишения свободы, подчеркивая, что преступление было спланированным.

Вину подсудимых доказали свидетельскими показаниями и материалами дела. Суд учел их раскаяние и семейное положение как смягчающие обстоятельства. Однако для одного из мужчин ситуация осложнилась. Его признали опасным рецидивистом, что стало отягчающим фактором.

Суд признал всех виновными и назначил 5 лет лишения свободы. Для троих наказание условное, а четвертому подсудимому предстоит отбывать срок в колонии.

Приговор еще не вступил в законную силу.