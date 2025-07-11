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Обломки БПЛА упали на территорию научно-технического комплекса в Таганроге

Обломки беспилотника упали на территорию Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева. Об этом сообщила глава города Таганрог Светлана Камбулова.

В Таганроге упали обломки дрона ВСУ.

Обломки беспилотника упали на территорию Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева. Об этом сообщила глава города Таганрог Светлана Камбулова.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБеспилотники ВСУ атаковали несколько регионов РФ, под Липецком погиб человек: карта ударов БПЛА на 11 июля.

«Средствами мобильной группы был обезврежен БПЛА. Его обломки упали на территорию ТАНТК им. Г. М. Бериева», — написала Камбулова в своем telegram-канале.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте продолжают работать экстренные службы и следственно-оперативные группы. Всего над Ростовской областью было ликвидировано два украинских дрона.

В ночь на 11 июля средства ПВО уничтожили 155 беспилотников, запущенных с территории Украины, над различными регионами России. Наибольшее количество дронов — 53 единицы — было сбито в воздушном пространстве Курской области. В Брянской области были сбиты 19 беспилотников, в Смоленской — 15, в Белгородской — 14, а в Тульской — 13 аппаратов.

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