В Красноярске возбуждено уголовное дело из-за смерти рабочего на стройке

Об этом рассказали в СК по краю.
В Красноярске начато уголовное дело после трагической гибели рабочего на строительной площадке. Следственный отдел по Кировскому району расследует инцидент, который произошел 11 июля 2025 года. Рабочий погиб, когда на него упал металлический элемент с высоты 12−13 этажей. Это дело квалифицируется как нарушение правил безопасности при строительных работах, приведшее к смерти человека.
По предварительным данным, в утреннее время на стройке жилого комплекса на улице Семафорная кран, который разбирал вспомогательные конструкции, уронил металлическую деталь. Она упала на 56-летнего рабочего, который находился рядом с домом. Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте. Отметим, что рабочий был в каске.
Погибший работал разнорабочим и был официально трудоустроен в подрядной организации. На месте происшествия уже проведен осмотр, а техническая документация изъята. Следователи продолжают работу, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
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