В Красноярске возбуждено уголовное дело из-за смерти рабочего на стройке

По предварительным данным, в утреннее время на стройке жилого комплекса на улице Семафорная кран, который разбирал вспомогательные конструкции, уронил металлическую деталь. Она упала на 56-летнего рабочего, который находился рядом с домом. Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте. Отметим, что рабочий был в каске.