В результате удара убиты 10 стоявших в очереди за медицинской помощью детей

В четверг местные жители сообщили, что израильские танки и бульдозеры продвигаются к лагерям перемещенных лиц к юго-западу от Хан-Юниса, а израильские солдаты открывают огонь и распыляют слезоточивый газ по лагерям. Во время нападений люди начали покидать этот район, унося с собой матрасы и все, что можно было взять с собой в условиях палящей жары.