В результате удара убиты 10 стоявших в очереди за медицинской помощью детей

По меньшей мере 15 человек, в том числе 10 детей, погибли в результате израильского удара, когда они стояли в очереди у медицинского пункта в центральной части Газы на фоне участившихся израильских обстрелов, в результате которых по всему сектору погибло 82 человека.
Всплеск израильских бомбардировок произошел после того, как участники переговоров заявили, что соглашение о прекращении огня в Газе находится в поле зрения, но еще не достигнуто, отмечает The Guardian.
По словам медицинских источников, удар в четверг утром затронул семьи, ожидающие получения пищевых добавок и медицинской помощи перед медицинским пунктом в Дейр-эль-Балахе. Организация Project Hope, которая управляет этим учреждением, сообщила, что работа клиники приостановлена до дальнейшего уведомления.
«Сегодня утром ни в чем не повинные семьи подверглись безжалостному нападению, когда они стояли в очереди в ожидании открытия дверей. Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права», — сказал исполнительный директор НПО Рабих Торбай.
Израильские военные заявили, что их целью был террорист ХАМАС, участвовавший в нападении 7 октября 2023 года, но «сожалеют о причинении вреда непричастным лицам» и что инцидент находится на рассмотрении.
«В чем была наша вина? В чем были виноваты дети? — спрашивает 35-летний Мохаммед Абу Уда, который ждал поставок, когда произошел удар. — Я видел, как мать обнимала своего ребенка, лежащего на земле, оба были неподвижны — они погибли мгновенно».
По данным министерства здравоохранения Палестины, за последние 24 часа в результате израильских ударов и перестрелок по всему сектору Газа погибли по меньшей мере 67 человек, в том числе 15 человек в результате пяти отдельных ударов в городе Газа, пишет The Guardian.
В среду ХАМАС согласился освободить 10 заложников в обмен на прекращение огня, а президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении соглашения о прекращении огня, заявив, что есть «очень хорошие шансы» на то, что соглашение будет достигнуто на этой неделе или на следующей.
Катар, который выступает посредником в непрямых переговорах о прекращении огня, предупредил, что для достижения соглашения может потребоваться время, поскольку по-прежнему существуют ключевые препятствия. Израиль требует, чтобы ему разрешили возобновить военные действия в Газе после прекращения огня, в то время как ХАМАС хочет гарантий того, что Израиль не возобновит боевые действия.
В четверг днем в Вашингтоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, если обе стороны достигнут соглашения по 60-дневному плану перемирия, предложенному США, Израиль начнет переговоры о постоянном прекращении огня. Он повторил условия Израиля по прекращению войны, включая разоружение ХАМАСА и прекращение его управления Газой.
Предыдущее соглашение о прекращении огня, напоминает The Guardian, было нарушено в марте после того, как Израиль решил возобновить боевые действия вместо того, чтобы перейти ко второму этапу соглашения, которое могло бы привести к окончательному прекращению конфликта. Израиль потребовал полного разоружения ХАМАС и его ухода из сектора Газа, от чего группировка отказалась.
В четверг местные жители сообщили, что израильские танки и бульдозеры продвигаются к лагерям перемещенных лиц к юго-западу от Хан-Юниса, а израильские солдаты открывают огонь и распыляют слезоточивый газ по лагерям. Во время нападений люди начали покидать этот район, унося с собой матрасы и все, что можно было взять с собой в условиях палящей жары.
Больница «Насер» в Хан-Юнисе, одна из последних функционирующих больниц на юге Газы, сообщила о большом притоке раненых за последние 24 часа. На фотографии, присланной одним из медицинских работников, видно, как израильские танки стоят на краю палаточного городка, окружающего больницу.
Сотрудник прислал видеозапись, на которой видно, как в окно отделения интенсивной терапии влетел искореженный осколок, который, по их словам, все еще был горячим на ощупь.
Во вторник ХАМАС убил пятерых израильских солдат — редкий смертельный инцидент — после того, как боевики напали на них на севере Газы, пишет The Guardian.
Война в Газе началась после того, как 7 октября 2023 года боевики, возглавляемые ХАМАСОМ, убили более 1200 человек, что вызвало ответные авиаудары Израиля, напоминает издание. В результате израильских военных операций в Газе погибло более 57 000 человек и возникли условия, напоминающие голод, поскольку ограничено поступление гуманитарной помощи.