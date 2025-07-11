Несчастный случай или врачебная ошибка? В Самарканде после операции скончалась 16-летняя девушка

1 июля девушка вместе с бабушкой обратилась в областную больницу, жалуясь на затруднённое дыхание. Врачи диагностировали искривление носовой перегородки и сообщили, что требуется хирургическое вмешательство.
По словам родственников, они консультировались с тремя врачами, и все подтвердили необходимость операции. У девушки были анатомические особенности — узкий нос, что вызывало носовые кровотечения.
«Её увели в операционную. Я пыталась узнать, всё ли прошло благополучно, но мне всё время говорили: “Операция ещё не закончилась”, потом — “Она ещё не пришла в сознание”. Через полтора часа в отделение зашли врачи с аппаратами. Я выходила раз десять, всё спрашивала. А потом шестеро вынесли её на носилках с кислородной маской. Но она уже была мертва», — рассказала одна из родственниц девушки.
Как стало известно, девушка обучалась за границей и приехала к бабушке на летние каникулы. Родители на момент трагедии находились за рубежом.
Родные уверены, что смерть девушки стала следствием врачебной ошибки. По их словам, медперсонал не удалил медицинский тампон, установленные в дыхательных путях, из-за чего она не смогла дышать. Пытаясь устранить проблему, врачи сделали трахеотомию — прокол в горле, но к тому моменту тампон уже опустился ниже, и спасти девушку не удалось.
В свою очередь, представители медицинского учреждения заявили, что пациентка была госпитализирована в ЛОР-отделение с диагнозом искривление перегородки и хроническая дыхательная недостаточность. По их словам, все лабораторные и инструментальные исследования были проведены согласно стандартам. После операции состояние девушки внезапно ухудшилось, и она скончалась.
На место трагедии прибыли сотрудники прокуратуры и следователи. Тело девушки было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Чтобы обеспечить объективность расследования, действия сотрудников Самаркандского многопрофильного медицинского центра переданы на служебную проверку в областное управление здравоохранения. В данный момент Самаркандская городская прокуратура также проводит доследственную проверку.