Несчастный случай или врачебная ошибка? В Самарканде после операции скончалась 16-летняя девушка

«Её увели в операционную. Я пыталась узнать, всё ли прошло благополучно, но мне всё время говорили: “Операция ещё не закончилась”, потом — “Она ещё не пришла в сознание”. Через полтора часа в отделение зашли врачи с аппаратами. Я выходила раз десять, всё спрашивала. А потом шестеро вынесли её на носилках с кислородной маской. Но она уже была мертва», — рассказала одна из родственниц девушки.