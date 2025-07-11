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Под Самарой 8-летняя девочка пострадала при столкновении Chevrolet с деревом

Сегодня днем в Новокуйбышевске произошло серьезное ДТП.

Сегодня днем в Новокуйбышевске произошло серьезное ДТП. Около 15:25 на улице Молодогвардейской, напротив дома № 4, 37-летний водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной информации, мужчина не рассчитал скорость движения, в результате чего машина вылетела с дороги, врезалась в дерево и перевернулась. В момент аварии в автомобиле находился ребенок — 8-летняя девочка.

И водитель, и юная пассажирка с полученными травмами были оперативно доставлены в больницу медицинскими работниками. Сейчас их состояние уточняется.

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