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Омичке грозит до 20 лет колонии за попытку пересечь границу с Украиной

Женщина хотела вступить в войска ВСУ и воевать против своих.

Источник: Комсомольская правда

В Белгородской области перед судом предстанет 30-летняя жительница Омска, обвиняемая в покушении на государственную измену и незаконном пересечении границы РФ. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщили в следственном отделе УФСБ России по Белгородской области ТАСС, обвиняемая пыталась нелегально пересечь границу с Украиной, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участвовать в боевых действиях против России. Уголовное дело уже направлено в Белгородский областной суд для рассмотрения по существу.

Женщине предъявлены обвинения за покушение на государственную измену и незаконное пересечение государственной границы. Следствие установило, что в июле 2023 года она незаконно выехала из России через Брянскую область. Ранее она связалась через интернет с представителями запрещенного в РФ террористического формирования, которое действует на стороне украинских властей.

При попытке вернуться на территорию России женщина была задержана пограничниками в пункте пропуска «Колотиловка» в Краснояружском районе Белгородской области.

По данным следствия, мотивы ее действий связаны с идеологическими убеждениями и антироссийскими взглядами. Санкция статьи за государственную измену предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.