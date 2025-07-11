Омичке грозит до 20 лет колонии за попытку пересечь границу с Украиной

В Белгородской области перед судом предстанет 30-летняя жительница Омска, обвиняемая в покушении на государственную измену и незаконном пересечении границы РФ. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
Как сообщили в следственном отделе УФСБ России по Белгородской области ТАСС, обвиняемая пыталась нелегально пересечь границу с Украиной, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участвовать в боевых действиях против России. Уголовное дело уже направлено в Белгородский областной суд для рассмотрения по существу.
Женщине предъявлены обвинения за покушение на государственную измену и незаконное пересечение государственной границы. Следствие установило, что в июле 2023 года она незаконно выехала из России через Брянскую область. Ранее она связалась через интернет с представителями запрещенного в РФ террористического формирования, которое действует на стороне украинских властей.
При попытке вернуться на территорию России женщина была задержана пограничниками в пункте пропуска «Колотиловка» в Краснояружском районе Белгородской области.
По данным следствия, мотивы ее действий связаны с идеологическими убеждениями и антироссийскими взглядами. Санкция статьи за государственную измену предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.