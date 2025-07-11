Омичке грозит до 20 лет колонии за попытку пересечь границу с Украиной

Женщине предъявлены обвинения за покушение на государственную измену и незаконное пересечение государственной границы. Следствие установило, что в июле 2023 года она незаконно выехала из России через Брянскую область. Ранее она связалась через интернет с представителями запрещенного в РФ террористического формирования, которое действует на стороне украинских властей.