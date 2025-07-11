Два человека погибло на воде 10 июля в Самаре

В четверг, 10 июля, в областной столице произошло сразу два ЧП на воде: в реке Волга и в озере Белое.
В 16:40 поступила информация о первом инциденте: вблизи Октябрьской набережной сотрудники спасательной службы достали из Волги тело 25-летнего юноши.
Второй случай произошёл уже вечером, в 22:16. В Красноглинском районе, на озере Белое, спасатели извлекли тело мужчины 40 лет.
Напомним, ранее мы писали, что в Самарской области 15-летний юноша получил травмы после падения питбайка. Подросток получил травмы, которые потребовали срочной госпитализации.
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