Танцовщица попала за решетку из-за слишком горячего видео в соцсети

Следствие утверждает, что танцовщица намеренно появлялась на публике в неподобающем наряде. Целью ее действий, как указано в заявлении прокуратуры, являлось склонение к аморальному поведению. Для этого она, по версии следствия, применяла методы соблазнения и вызывающую хореографию.