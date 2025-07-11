Танцовщица попала за решетку из-за слишком горячего видео в соцсети

В Египте известная исполнительница танцев живота была задержана по обвинению в нарушении общественной нравственности. Информацию об этом опубликовало издание Daily Telegraph.
30-летнюю танцовщицу Сохилу Тарек Хассан Хаггаг задержали в аэропорту Каира. Основанием послужили кадры нового танцевального номера, размещенные ею в социальных сетях. Власти сочли видео чрезмерно откровенным.
Следствие утверждает, что танцовщица намеренно появлялась на публике в неподобающем наряде. Целью ее действий, как указано в заявлении прокуратуры, являлось склонение к аморальному поведению. Для этого она, по версии следствия, применяла методы соблазнения и вызывающую хореографию.
При задержании у Хаггаг была обнаружена крупная сумма денег, которую следователи расценили как доход от деятельности, посягающей на моральные устои. Ожидается, что Хаггаг пробудет под стражей не менее двух недель.
Хаггаг родилась в Египте, однако долгие годы проживала в Италии и обладает итальянским гражданством. В социальных сетях на ее аккаунты подписано свыше двух миллионов пользователей.
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