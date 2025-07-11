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В Новосибирске несовершеннолетняя получила 6 лет колонии за попытку убийства 13-летней школьницы

Новосибирский суд приговорил несовершеннолетнюю девушку к шести годам воспитательной колонии за попытку убийства 13-летней школьницы.

Новосибирский суд приговорил несовершеннолетнюю девушку к шести годам воспитательной колонии за попытку убийства 13-летней школьницы. Преступление произошло 30 сентября 2023 года в Кудряшовском бору, куда обвиняемая специально пришла с канцелярским ножом и перчатками.

По данным прокуратуры, во время конфликта агрессор нанесла жертве множественные ножевые ранения в область жизненно важных органов. Девочка выжила благодаря тому, что притворилась мертвой — увидев это, нападавшая покинула место преступления. Пострадавшую позже обнаружил участковый и организовал медицинскую помощь.

Помимо лишения свободы, суд обязал осужденную выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае осужден таксист, угрожавший пистолетом пассажирам с ребенком.