В Новосибирске несовершеннолетняя получила 6 лет колонии за попытку убийства 13-летней школьницы

По данным прокуратуры, во время конфликта агрессор нанесла жертве множественные ножевые ранения в область жизненно важных органов. Девочка выжила благодаря тому, что притворилась мертвой — увидев это, нападавшая покинула место преступления. Пострадавшую позже обнаружил участковый и организовал медицинскую помощь.