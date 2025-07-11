В Новосибирске несовершеннолетняя получила 6 лет колонии за попытку убийства 13-летней школьницы

Новосибирский суд приговорил несовершеннолетнюю девушку к шести годам воспитательной колонии за попытку убийства 13-летней школьницы. Преступление произошло 30 сентября 2023 года в Кудряшовском бору, куда обвиняемая специально пришла с канцелярским ножом и перчатками.
По данным прокуратуры, во время конфликта агрессор нанесла жертве множественные ножевые ранения в область жизненно важных органов. Девочка выжила благодаря тому, что притворилась мертвой — увидев это, нападавшая покинула место преступления. Пострадавшую позже обнаружил участковый и организовал медицинскую помощь.
Помимо лишения свободы, суд обязал осужденную выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае осужден таксист, угрожавший пистолетом пассажирам с ребенком.