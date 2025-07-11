В Красноярске рабочего убило упавшим с крана грузом. Видео

В Красноярке на стройке погиб рабочий.
В Красноярске следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего, произошедшей на одном из строительных объектов. Об этом сообщили в региональном СК. Трагедия произошла утром 11 июля на стройке жилого комплекса: на 56-летнего сотрудника подрядной организации упал металлический элемент, который сорвался с крана с высоты примерно 12−13 этажа.
«В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на строительной площадке… в утреннее время 11 июля 2025 года на строительной площадке жилого комплекса … произошло падение металлического элемента с высоты 12−13 этажа. Элемент упал на 56-летнего рабочего подрядной организации…» — написали в telegram-канале СК.
По версии следствия, погибший был разнорабочим и официально трудоустроен в подрядной организации, работающей на объекте. В момент происшествия он находился на участке рядом с домом, когда на него упал металлический элемент при разборе вспомогательных конструкций при помощи башенного крана. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, изъята техническая документация, назначены необходимые экспертизы. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, а также устанавливают лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на строительной площадке.