В Красноярске рабочего убило упавшим с крана грузом. Видео

По версии следствия, погибший был разнорабочим и официально трудоустроен в подрядной организации, работающей на объекте. В момент происшествия он находился на участке рядом с домом, когда на него упал металлический элемент при разборе вспомогательных конструкций при помощи башенного крана. От полученных травм мужчина скончался на месте.