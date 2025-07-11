В Подмосковье пенсионер расчленил свою знакомую

По данным telegram-канала Shot, трагедия произошла в конце мая 2025 года, когда погибшая Светлана пришла в гости к своему знакомому Сергею. Между пенсионерами произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил женщину по голове. После того как он понял, что она не подает признаков жизни, принял решение скрыть следы преступления. Мужчина расчленил тело на 20 частей, упаковал в пакеты и контейнеры и спрятал в мусорных баках по всему городу.