В Челябинске задержали группу несовершеннолетних мотогонщиков

Все произошло в Ленинском районе. Сотрудники Госавтоинспекции, находясь на маршруте патрулирования по улице Энергетиков, вблизи дома 21-Б заметили три мотоцикла Enduro.
Водители были остановлены для проверки документов. За рулем двух транспортных средств находились 15-летние подростки, еще одним управлял парень 2008 года рождения.
На место полицейские вызвали законных представителей несовершеннолетних.
«В отношении 16-летнего составлен протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ — за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления», — рассказали в пресс-службе городской ГАИ.
Информация передана в подразделение полиции по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении законных представителей детей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.