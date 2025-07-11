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В Челябинске задержали группу несовершеннолетних мотогонщиков

В Челябинске задержали группу несовершеннолетних мотогонщиков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Ленинском районе. Сотрудники Госавтоинспекции, находясь на маршруте патрулирования по улице Энергетиков, вблизи дома 21-Б заметили три мотоцикла Enduro.

Водители были остановлены для проверки документов. За рулем двух транспортных средств находились 15-летние подростки, еще одним управлял парень 2008 года рождения.

На место полицейские вызвали законных представителей несовершеннолетних.

«В отношении 16-летнего составлен протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ — за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления», — рассказали в пресс-службе городской ГАИ.

Информация передана в подразделение полиции по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении законных представителей детей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.