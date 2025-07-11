Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим повышенной готовности вводят в Новосибирске на участке Ипподромской

В Новосибирске введен режим повышенной готовности на участке вдоль улицы Ипподромской, в районе бизнес-центра «Парус» по адресу Писарева, 102.

Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

Решение о введении режима было принято в целях обеспечения безопасности после инцидента с одной из подпорных стен на Ипподромской. Глава города поручил провести проверку всех подобных конструкций, и результаты обследования, проводимого СГУПС с июня, выявили отклонения от норм на данном участке.

Для снижения рисков департамент дорожно-благоустроительного комплекса предложил уменьшить нагрузку на конструкцию. В настоящее время специалисты работают над новой схемой движения для дублера магистрали.

Максим Кудрявцев также отметил, что бригады «Гормоста» начнут регулярный мониторинг состояния данного участка, а параллельно будет разработан проект по укреплению подпорной стенки.