Режим повышенной готовности вводят в Новосибирске на участке Ипподромской

Решение о введении режима было принято в целях обеспечения безопасности после инцидента с одной из подпорных стен на Ипподромской. Глава города поручил провести проверку всех подобных конструкций, и результаты обследования, проводимого СГУПС с июня, выявили отклонения от норм на данном участке.