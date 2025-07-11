Режим повышенной готовности вводят в Новосибирске на участке Ипподромской

Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.
Решение о введении режима было принято в целях обеспечения безопасности после инцидента с одной из подпорных стен на Ипподромской. Глава города поручил провести проверку всех подобных конструкций, и результаты обследования, проводимого СГУПС с июня, выявили отклонения от норм на данном участке.
Для снижения рисков департамент дорожно-благоустроительного комплекса предложил уменьшить нагрузку на конструкцию. В настоящее время специалисты работают над новой схемой движения для дублера магистрали.
Максим Кудрявцев также отметил, что бригады «Гормоста» начнут регулярный мониторинг состояния данного участка, а параллельно будет разработан проект по укреплению подпорной стенки.