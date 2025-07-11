Директора сети пиццерий «Ташир пицца» арестовали в Армении

В Армении арестован директор сети пиццерий «Ташир пицца», принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил источник в его окружении.
Новость дополняется.
В Армении арестован директор сети пиццерий «Ташир пицца», принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил источник в его окружении.
В Армении арестован директор сети пиццерий «Ташир пицца», принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил источник в его окружении.
Новость дополняется.