В Самарской области 51-летний водитель Chery врезался в барьер на трассе

Ночью на 155-м километре трассы «Самара — Волгоград» произошло серьезное ДТП. Около 00:40 51-летний водитель Chery, двигавшийся из Саратова в сторону Самары, не справился с управлением.
По предварительным данным, автомобилист нарушил правила расположения на проезжей части, в результате чего машина врезалась в барьерное ограждение и перевернулась.
Водитель с травмами был доставлен в больницу Чапаевска. Сейчас выясняются детали происшествия.
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