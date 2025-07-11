В Башкирии начались масштабные рейды на дорогах

В Башкирии сотрудники ГАИ проводят массовые проверки водителей на оживленных трассах республики. Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, особое внимание уделяется участкам Шакшинской дороги и Оренбургского тракта в Уфе, а также дорогам Илишевского района.
— Эти мероприятия проходят в рамках спецоперации «Законный водитель». Основная цель — предотвращение аварий с участием автомобилистов, управляющих транспортом без прав или лишенных водительских удостоверений. Инспекторы также тщательно проверяют трезвость водителей, правильность перевозки детей и документы на машины, — пояснил Севастьянов.
Добавим, что вечером аналогичные проверки пройдут на улице Летчиков в Уфе.
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