В Новосибирске Ипподромская стена может рухнуть еще в одном месте

«Проверка показала, что на указанном участке конструкция отклонилась от нормы. Чтобы не рисковать, по предложению департамента дорожно-благоустроительного комплекса снизим здесь нагрузку, сейчас разрабатывается схема организации дорожного движения на участке дублера магистрали», — сказано в сообщении.
Глава города пояснил, что с июня 2025 года специалисты СГУПС проводили детальное обследование всех конструкций Ипподромской магистрали после обрушения. Теперь следить за состоянием Ипподромской магистрали будут регулярно. Сейчас ведется разработка проекта для укрепления стены.