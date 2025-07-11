В Новосибирске Ипподромская стена может рухнуть еще в одном месте

«Проверка показала, что на указанном участке конструкция отклонилась от нормы. Чтобы не рисковать, по предложению департамента дорожно-благоустроительного комплекса снизим здесь нагрузку, сейчас разрабатывается схема организации дорожного движения на участке дублера магистрали», — сказано в сообщении.