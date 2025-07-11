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В Новосибирске Ипподромская стена может рухнуть еще в одном месте

НОВОСИБИРСК, 11 июля, ФедералПресс. В Новосибирске по результатам обследования Ипподромской стены приняли решение ввести режим повышенной готовности в районе бизнес-центра «Парус» на улице Писарева, 102. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в телеграм-канале.

«Проверка показала, что на указанном участке конструкция отклонилась от нормы. Чтобы не рисковать, по предложению департамента дорожно-благоустроительного комплекса снизим здесь нагрузку, сейчас разрабатывается схема организации дорожного движения на участке дублера магистрали», — сказано в сообщении.

Глава города пояснил, что с июня 2025 года специалисты СГУПС проводили детальное обследование всех конструкций Ипподромской магистрали после обрушения. Теперь следить за состоянием Ипподромской магистрали будут регулярно. Сейчас ведется разработка проекта для укрепления стены.