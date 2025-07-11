В Армении арестован директор пиццерии «Ташир пицца», принадлежащей Карапетяну

Суд в Армении принял решение об аресте Казаряна поздно ночью.
В Армении арестован Вагинак Казарян, директор сети пиццерий «Ташир пицца», которая принадлежит известному предпринимателю и главе компании «Ташир груп» Самвелу Карапетяну. Об этом сообщил адвокат задержанного.
Директора пиццерий «Ташир пицца» задержали, сообщает онлайн-ресурс YerevanToday, а также «Sputnik Армения» со ссылкой на адвоката. Официальные причины задержания не раскрываются. Арест произошел после обысков, проведенных в офисе компании «Ташир групп» в Ереване. Решение об аресте суд принял поздно ночью.
Самвела Карапетяна обвинили и арестовали в Армении после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви, которая является традиционной для армян и ценной для всей нации. Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян разместил в соцсетях оскорбления в адрес этой церкви и заявил о необходимости изменения порядка избрания высших духовных лиц.