В Армении арестован директор пиццерии «Ташир пицца», принадлежащей Карапетяну

Самвела Карапетяна обвинили и арестовали в Армении после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви, которая является традиционной для армян и ценной для всей нации. Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян разместил в соцсетях оскорбления в адрес этой церкви и заявил о необходимости изменения порядка избрания высших духовных лиц.