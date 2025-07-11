Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Армении арестован директор пиццерии «Ташир пицца», принадлежащей Карапетяну

В Армении арестован Вагинак Казарян, директор сети пиццерий «Ташир пицца», которая принадлежит известному предпринимателю и главе компании «Ташир груп» Самвелу Карапетяну. Об этом сообщил адвокат задержанного.

Суд в Армении принял решение об аресте Казаряна поздно ночью.

В Армении арестован Вагинак Казарян, директор сети пиццерий «Ташир пицца», которая принадлежит известному предпринимателю и главе компании «Ташир груп» Самвелу Карапетяну. Об этом сообщил адвокат задержанного.

Директора пиццерий «Ташир пицца» задержали, сообщает онлайн-ресурс YerevanToday, а также «Sputnik Армения» со ссылкой на адвоката. Официальные причины задержания не раскрываются. Арест произошел после обысков, проведенных в офисе компании «Ташир групп» в Ереване. Решение об аресте суд принял поздно ночью.

Самвела Карапетяна обвинили и арестовали в Армении после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви, которая является традиционной для армян и ценной для всей нации. Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян разместил в соцсетях оскорбления в адрес этой церкви и заявил о необходимости изменения порядка избрания высших духовных лиц.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше