Белый дом опубликовал фотографию Трампа в образе супергероя. Скрин

В мае глава Штатов Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social собственное изображение в образе Папы Римского. Фотография, судя по всему, была создана с использованием технологий нейросетей, пишет RT. При публикации американский президент не оставил к изображению никаких пояснений или комментариев.