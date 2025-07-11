Оптового наркокурьера задержали в Гомеле

В зону внимания оперативников наркоконтроля юго-восточного региона совместно с коллегами из Центрального и Новобелицкого РОВД попал 28-летний местный житель.
«Фигурант около месяца работал оптово-розничным курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. По указанию куратора забирал крупные партии “товара”, фасовал и распространял через закладки в Гомеле и по области. При нем и в тайниках обнаружено и изъято порядка 800 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP», — рассказал начальник УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома Андрей Насытко.
Также в дальнейшем задержан еще один 28-летний гомельчанин, который пытался приобрести указанный психотроп для распространения.
Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.