Появилась информация о задержании депутата заксобрания Иркутской области Анатолия Обухова

В Иркутской области задержали депутата по делу, предположительно, о незаконных расходах.
По словам Сарсенбаева, слова которого передает местное издание Ircity, задержание связано с уголовным делом, в рамках которого фигурируют несколько человек. С фигурантами работают следователи. Информацию о причинах задержания официально в правоохранительных органах пока не комментируют.
Как уточняют местные telegram-канал, в частности «Байкальский писыч», расследование касается возможных незаконных представительских расходов. По данным telegram-канала Babr Mash следствие изучает траты депутатов заксобрания Иркутской области за период с 2015 по 2019 годы. По данным источника, речь идет о подозрениях в нецелевом использовании средств, выделенных на представительские нужды парламентариев.