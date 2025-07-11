Под Волгоградом поезд наехал на двухлетнего малыша

Было установлено, что ребенок находился дома на улице Линейной под присмотром старшей сестры, пока родители занимались делами. В какой-то момент малыш самостоятельно вышел из территории участка, который находился неподалеку от железнодорожных путей, и был травмирован проезжающим составом.