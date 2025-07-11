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Российской школьнице вынесли приговор за попытку убийства девочки

Девушку-подростка приговорили к шести годам воспитательной колонии за попытку убийства 13-летней девочки.

Девушку-подростка приговорили к шести годам воспитательной колонии за попытку убийства 13-летней девочки. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Инцидент произошел 30 сентября 2023 года в Кудряшовском бору. Обвиняемая пришла на встречу со школьницей, взяв с собой перчатки и канцелярский нож.

Во время ссоры она нанесла потерпевшей множественные удары по рукам, затем повалила ее на землю и продолжила наносить удары ножом в область жизненно важных органов.

«Довести умысел на убийство до конца ей не удалось, поскольку потерпевшая притворилась мертвой, а обвиняемая, решив, что девочка умерла, скрылась с места преступления», — сказали в прокуратуре.

Пострадавшую обнаружил участковый, ее удалось спасти.

Суд назначил малолетней преступнице наказание в виде шести лет воспитательной колонии, а также взыскал с нее 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба.

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