Российской школьнице вынесли приговор за попытку убийства девочки

Девушку-подростка приговорили к шести годам воспитательной колонии за попытку убийства 13-летней девочки. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Инцидент произошел 30 сентября 2023 года в Кудряшовском бору. Обвиняемая пришла на встречу со школьницей, взяв с собой перчатки и канцелярский нож.
Во время ссоры она нанесла потерпевшей множественные удары по рукам, затем повалила ее на землю и продолжила наносить удары ножом в область жизненно важных органов.
«Довести умысел на убийство до конца ей не удалось, поскольку потерпевшая притворилась мертвой, а обвиняемая, решив, что девочка умерла, скрылась с места преступления», — сказали в прокуратуре.
Пострадавшую обнаружил участковый, ее удалось спасти.
Суд назначил малолетней преступнице наказание в виде шести лет воспитательной колонии, а также взыскал с нее 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба.
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