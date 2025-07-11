Двое человека разбились при крушении параплана в российском регионе

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 10 июля около 22:30 местного времени (17:30 мск) в районе залива Дондир на Братском водохранилище. Летательный аппарат совершал прогулочный полет, но в ходе него рухнул в воду. Участников полета, использовавших сверхлегкое воздушное средство, спасти не удалось.