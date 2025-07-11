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Двое человека разбились при крушении параплана в российском регионе

Два человека погибли при падении параплана в водоем на территории Иркутской области.

Два человека погибли при падении параплана в водоем на территории Иркутской области. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 10 июля около 22:30 местного времени (17:30 мск) в районе залива Дондир на Братском водохранилище. Летательный аппарат совершал прогулочный полет, но в ходе него рухнул в воду. Участников полета, использовавших сверхлегкое воздушное средство, спасти не удалось.

На место происшествия направлены сотрудники следствия и криминалистические эксперты. Осуществляется комплекс следственных мероприятий и процессуальных действий для установления всех обстоятельств и причин случившегося, указывается в сообщении.

Отмечается, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ. Данная статья предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух человек.

Пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале сообщила, что сотрудники надзорного органа инициировали проверку в связи с аварией параплана.

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