Житель Самарской области заплатил алименты в 230 тысяч рублей после ареста авто

Приставы помогли погасить долги мужчине из Кинеля, рассказала пресс-служба регионального ГУ ФССП.
Местный должен был переводить ребенку четверть со своих доходов. Но добровольно отправлять деньги не спешил. Также сидел без работы. Правоохранители пригласили его на прием и составили административный протокол.
Затем мужчина официально трудоустроился и вроде бы начал исправляться. Однако ненадолго. Уволился и перестал отвечать приставам. Нарушителя объявили в розыск. Позже нашли и снова напомнили об обязанностях.
Правда, местный житель рассчитался с ребенком только после ареста машины. Всего перевел 230 тыс. рублей.
Ранее самарские приставы воссоединили мать с дочерью и сыном.
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