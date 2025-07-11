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Житель Самарской области заплатил алименты в 230 тысяч рублей после ареста авто

Приставы помогли погасить долги мужчине из Кинеля.

Приставы помогли погасить долги мужчине из Кинеля, рассказала пресс-служба регионального ГУ ФССП.

Местный должен был переводить ребенку четверть со своих доходов. Но добровольно отправлять деньги не спешил. Также сидел без работы. Правоохранители пригласили его на прием и составили административный протокол.

Затем мужчина официально трудоустроился и вроде бы начал исправляться. Однако ненадолго. Уволился и перестал отвечать приставам. Нарушителя объявили в розыск. Позже нашли и снова напомнили об обязанностях.

Правда, местный житель рассчитался с ребенком только после ареста машины. Всего перевел 230 тыс. рублей.

Ранее самарские приставы воссоединили мать с дочерью и сыном.

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