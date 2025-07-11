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Росавиация сообщила об изменениях рейсов в Пулково

С 8:45 до 9:45 по московскому времени аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге будет принимать и отправлять самолеты по временной схеме. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пулково временно меняет работу.

С 8:45 до 9:45 по московскому времени аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге будет принимать и отправлять самолеты по временной схеме. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Пулково будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что об этом договорились с соответствующими органами. Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) усилили контроль за полетами в регионе.

Ранее стало известно, что в Пулково ввели временные ограничения на фоне атаки беспилотников ВСУ. В СМИ появилась информация о задержании более 40 рейсов.