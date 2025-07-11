Росавиация сообщила об изменениях рейсов в Пулково

«Пулково будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что об этом договорились с соответствующими органами. Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) усилили контроль за полетами в регионе.