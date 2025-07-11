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Под Самарой 18-летнего парня подозревают в реабилитации нацизма: возбуждено дело

В Шигонах Самарской области 18-летнего жителя Сызрани подозревают в осквернении мемориального комплекса.

В Шигонах Самарской области 18-летнего жителя Сызрани подозревают в осквернении мемориального комплекса. По данным следствия, 22 июня 2025 года молодой человек нанес нацистскую символику на объект, являющийся символом воинской славы России.

Действия подозреваемого квалифицированы по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу.

Мемориальный комплекс, где произошел инцидент, посвящен памяти защитников Отечества. В региональном управлении СКР подчеркивают, что подобные действия недопустимы и будут строго наказываться по закону.

Ранее мы писали, что Самарский областной суд оставил без изменений меру пресечения в отношении двух бывших чиновников региона — экс-главы управления гражданской защиты администрации Самары Игоря Дахно и экс-начальника пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Самарской области Дмитрия Зинина.

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