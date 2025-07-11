Трое жителей Омска привлечены к уголовной ответственности за незаконный выезд за границу

Трое жителей Омска нарушили закон о гостайне во время отпуска. Несмотря на запрет выезд за границу они незаконно выехали в Абхазию и Киргизию. Таким образом они нарушили закон о защите гостайны.
«Управление ФСБ России по Омской области напоминает гражданам, имеющим допуск к государственной тайне, о необходимости строго соблюдать режим секретности и предупреждает о возможной административной и уголовной ответственности за нарушение порядка выезда за границу», — отметила официальный представитель УФСБ по региону Ирина Руснак.
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что омичке грозит до 20 лет колонии за попытку пересечь границу с Украиной.