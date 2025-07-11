Надежд найти выживших осталось мало: выросло число жертв смертоносного наводнения

В воскресенье Трамп объявил наводнение в Техасе «крупным стихийным бедствием», распорядившись о дальнейшем развертывании федеральных ресурсов для оказания помощи в спасательных и восстановительных работах. Представители Fema и другие ресурсы были направлены в штат для оказания помощи в этих усилиях. Министерство внутренних дел также задействовало ряд своих ведомств для оказания помощи в проведении спасательных работ, включая береговую охрану США и специальное тактическое подразделение пограничного патруля.