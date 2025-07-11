Надежд найти выживших осталось мало: выросло число жертв смертоносного наводнения

Не прекращается подсчет урона, нанесенного катастрофическими наводнениями в Техасе: число погибших достигло по меньшей мере 120 человек, в то время как восстановительные работы продолжаются. Число жертв наводнения продолжает расти, что является безрадостным признаком того, что спасатели за последние 24 часа добились незначительного прогресса в поиске выживших.
Число жертв разрушительного наводнения в Центральном Техасе продолжает расти, в штате найдены тела по меньшей мере 120 человек — мрачный признак того, что спасатели за последние 24 часа практически не продвинулись в поисках живых пострадавших среди обломков, пишет The Guardian.
В четверг утром местные власти в округе Керр, который больше всего пострадал от наводнения 4 июля, объявили, что погибли 96 человек, о таком же количестве сообщалось в среду вечером.
Сержант Джонатан Лэмб из полицейского управления Керрвилла сообщил в четверг, что 60 из погибших в округе Керр были взрослыми, а 36 — детьми. В округе по-прежнему числится пропавшим без вести 161 человек, включая пятерых отдыхающих и одного вожатого из лагеря Мистик.
Утреннее сообщение в четверг появилось на следующий день после того, как Кристи Ноэм, секретарь Министерства внутренней безопасности (DHS), обсудила планы по реорганизации Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (Fema). Несколько недель назад Трамп пообещал начать «постепенное сворачивание» Fema, чтобы «вывести его на государственный уровень».
«Мы сокращаем бумажную волокиту старого Fema, оптимизируем ее, во многом в соответствии с вашим видением того, как Fema должно работать», — сказала Ноэм в среду. Министр добавила, что помощь американцев друг другу после таких трагических событий является доказательством того, что «Бог создал нас, чтобы мы заботились друг о друге», сообщает Associated Press.
В начале июня Трамп заявил, что хочет «отказаться от Fema», что неоднократно заявлялось Ноэм и самим Трампом, напоминает The Guardian. Эксперты предупреждают, что ликвидация агентства и перевод его «на уровень штата» может привести к возникновению пробелов в работе важнейших служб при реагировании на чрезвычайные ситуации, такие как наводнения в Техасе.
Агентство Associated Press взяло интервью у Майкла Коэна, руководителя аппарата Fema при администрациях Барака Обамы и Джо Байдена, который сказал, что действия Белого дома «вызывают больше беспокойства по поводу того, как штаты должны планировать будущее, если федеральное правительство не собирается их поддерживать».
В воскресенье Трамп объявил наводнение в Техасе «крупным стихийным бедствием», распорядившись о дальнейшем развертывании федеральных ресурсов для оказания помощи в спасательных и восстановительных работах. Представители Fema и другие ресурсы были направлены в штат для оказания помощи в этих усилиях. Министерство внутренних дел также задействовало ряд своих ведомств для оказания помощи в проведении спасательных работ, включая береговую охрану США и специальное тактическое подразделение пограничного патруля.
В четверг Fema разместило свою оперативную группу в Сентер-Пойнте, штат Техас, для продолжения поисковых операций.
Представитель местной полиции Лэмб сообщил в четверг утром, что на месте происшествия работают более 2100 человек, которые помогают семьям воссоединиться после разрушений. Команда мексиканских пожарных также находится в Техасе, помогая в проведении спасательных работ.
По мере того, как число найденных тел и число пропавших без вести сокращается, члены сообщества возвращаются в свои дома, чтобы осмотреть разрушения. Трамп и его жена посетят зону бедствия в пятницу.
Летние лагеря на берегах реки Гваделупе были затоплены водой. Лагерь Мистик, христианский лагерь для девочек, был разрушен наводнением, что привело к трагической гибели молодых девчушек, пишет The Guardian.
Но по мере того, как продолжаются восстановительные работы, остаются вопросы о готовности местных властей к наводнению. Различные новостные агентства сообщали о системах оповещения в этом районе, задаваясь вопросом, правильно ли они предупредили местных жителей о быстром подъеме уровня воды в реке.
Согласно статье AP, опубликованной в среду, многие государственные и местные учреждения упустили возможность профинансировать систему предупреждения о наводнениях.
А в более раннем сообщении Общественного радио Техаса указывалось, что пожарные-добровольцы попросили отправить экстренное предупреждение на телефоны людей в 4:22 утра в пятницу, но некоторые жители получили его только в 10 утра, почти шесть часов спустя.