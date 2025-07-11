Тольяттинские полицейские задержали мужчину с 5 граммами мефедрона

Правоохранители поймали 41-летнего злоумышленника в Центральном районе города на улице Лесной. Сейчас проходит по уголовному делу, объяснили в областном ГУ МВД.
Полицейские задержали горожанина около одного из домов и нашли четыре свертка с 5,5 граммами мефедрона. В отделе местный рассказал, что купил наркотик в интернете для перепродажи. Распространять планировал через закладки.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт запрещенных веществ в крупном размере. Мужчина находится под стражей.
На днях сообщали, что 32-летний самарец проведет 7 лет за решеткой из-за наркотиков.
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