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Тольяттинские полицейские задержали мужчину с 5 граммами мефедрона

Правоохранители поймали 41-летнего злоумышленника в Центральном районе города на улице Лесной. Сейчас проходит по уголовному делу.

Правоохранители поймали 41-летнего злоумышленника в Центральном районе города на улице Лесной. Сейчас проходит по уголовному делу, объяснили в областном ГУ МВД.

Полицейские задержали горожанина около одного из домов и нашли четыре свертка с 5,5 граммами мефедрона. В отделе местный рассказал, что купил наркотик в интернете для перепродажи. Распространять планировал через закладки.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт запрещенных веществ в крупном размере. Мужчина находится под стражей.

На днях сообщали, что 32-летний самарец проведет 7 лет за решеткой из-за наркотиков.

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