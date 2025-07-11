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В Таганроге обломки украинского беспилотника рухнули на территории авиазавода

В результате падения обломков беспилотника, сбитого над Таганрогом повреждения получило здание Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Источник: Life.ru

«Средствами мобильной группы был обезврежен БПЛА. Его обломки упали на территорию ТАНТК им. Г. М. Бериева. Пострадавших нет. Работают оперативные группы», — написала она.

Ранее Life.ru рассказывал, что на предприятии в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области начался пожар после атаки беспилотника. К счастью, обошлось без пострадавших.

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