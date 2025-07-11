Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ангарске двух парней задержали за кражу телефона из ломбарда

Подозреваемые нанесли ущерб на сумму более 30 тысяч.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске полицейские задержали двух молодых людей, подозреваемых в краже сотового телефона из ломбарда. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, инцидент произошел в 9-м микрорайоне города, где преступники, притворившись покупателями, похитили дорогостоящий гаджет и скрылись, бросив фразу: «Ну все понял, давай!».

— Оперативники прибыли на место происшествия, провели розыскные мероприятия и уже в течение нескольких часов установили местонахождение подозреваемых, — прокомментировали в ведомстве.

Задержанными оказались 20-летний местный житель и 18-летний парень из Вихоревки, ранее судимый за подобные преступления. Похищенный телефон они успели сдать в скупку. Ущерб составил более 30 тысяч рублей. Следком завел уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ — грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что четверых мужчин задержали за браконьерскую рыбалку на Байкале.