В Ангарске двух парней задержали за кражу телефона из ломбарда

В Ангарске полицейские задержали двух молодых людей, подозреваемых в краже сотового телефона из ломбарда. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, инцидент произошел в 9-м микрорайоне города, где преступники, притворившись покупателями, похитили дорогостоящий гаджет и скрылись, бросив фразу: «Ну все понял, давай!».