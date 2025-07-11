«Схватил, закрыл рот рукой и потащил в безлюдное место». Мужчина напал на 10-летнюю девочку в Минске

Так, правоохранители задержали 21-летнего ранее не судимого минчанина, который 4 июля вблизи одного из жилых домов во втором переулке Тимошенко напал на малолетнюю школьницу. Мужчина схватил девочку, закрыл ей рот рукой и потащил в безлюдное место.