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«Схватил, закрыл рот рукой и потащил в безлюдное место». Мужчина напал на 10-летнюю девочку в Минске

В Минске мужчина напал на 10-летнюю девочку во дворе жилого дома.

Источник: Комсомольская правда

В Минске мужчина напал на 10-летнюю девочку во дворе жилого дома. Подробности в прокуратуре Фрунзенского района рассказали агентству «Минск-Новости».

Так, правоохранители задержали 21-летнего ранее не судимого минчанина, который 4 июля вблизи одного из жилых домов во втором переулке Тимошенко напал на малолетнюю школьницу. Мужчина схватил девочку, закрыл ей рот рукой и потащил в безлюдное место.

— Свои действия фигурант сопровождал различными угрозами, — прокомментировали в прокуратуре.

Девочка смогла вырваться и убежать от нападавшего. Обо всем она рассказала родителям, которые вызвали милицию.

Подозреваемого задержали и посадили под домашний арест. Ему инкриминируют хулиганство (ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси).