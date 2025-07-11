ФСБ сообщила о задержании двух агентов украинских спецслужб в Брянской области

Сотрудники ФСБ задержали в Брянской области двух агентов спецслужб Украины, которые выполняли на территории России задания разведывательно-подрывной направленности. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
По данным ведомства, преступники забирали взрывчатку и оружие, доставленные вражескими дронами. Кроме того, они изготавливали бомбы для терактов.
— Пресечена противоправная деятельность двух жителей Брянской области 1993 и 1995 годов рождений, выполнявших на территории Брянской и соседних областей задания, связанные с проведением разведывательно-подрывной деятельности, — уточнили в службе.
Задержанные продолжительное время фотографировали и снимали на видео объекты Минобороны РФ, расположенные на территории региона. После они предоставляли всю информацию Киеву, передает РИА Новости.
10 июля ФСБ также задержала в Крыму агента украинских спецслужб, который планировал совершить теракт с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в День России.