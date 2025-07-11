«Уволю всех»: в Ташкенте женщины устроили скандал в кафе — дело дошло до суда

Vaib.uz (Узбекистан. 11 июля). На днях в социальных сетях появилось видео (можно посмотреть здесь), снятое в одном из кафе Ташкента. На кадрах — три женщины в состоянии крайнего возбуждения скандалят с сотрудником заведения. Их пытаются успокоить другие посетители и прохожие, но безуспешно: женщины кричат, нецензурно выражаются и угрожают «всех уволить». Причина столь бурной реакции на видео не уточняется, но поведение героинь вызвало волну возмущения у пользователей.