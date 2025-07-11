«Уволю всех»: в Ташкенте женщины устроили скандал в кафе — дело дошло до суда

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУВД Ташкента. По данным правоохранителей, инцидент произошёл 9 июля примерно в 23:50 в одном из кафе, расположенных в жилом массиве Каракамыш Алмазарского района. Между сотрудником кафе и одной из посетительниц завязалась словесная перепалка, причиной которой стало грубое нарушение норм общественного поведения. Конфликт перерос в открытую ссору.
По данному факту в отношении участников были оформлены материалы с признаками правонарушений по статье 183 («Мелкое хулиганство») и статье 41 («Оскорбление») Кодекса об административной ответственности. Дело направлено в суд для принятия законного решения.
Тем не менее, в этой истории остаётся много вопросов. Что именно стало поводом для конфликта? Почему в официальной информации фигурирует только одна женщина, тогда как на видео явно участвуют трое? Пока что ответов нет.