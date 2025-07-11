Цианид и любовница: стоматолог обвинен в отравлении своей жены

Жительница США Анджела Крейг жаловалась на сильные головные боли и головокружение. За 10 дней она трижды обращалась в больницу, но врачи в Колорадо не смогли объяснить, что стало причиной ее болезни. «Я чувствую себя одурманенной», — написала она своему мужу Джеймсу Крейгу во время своей первой госпитализации. Согласно судебным протоколам, она рассказала ему, что в то утро выпила только протеиновый коктейль. Через три часа после третьего визита в больницу у матери шестерых детей начались судороги, и она была переведена в отделение интенсивной терапии без сознания. Три дня спустя, 18 марта 2023 года, у 43-летней Анджелы Крейг была констатирована смерть мозга, свидетельствуют судебные протоколы. Более чем через два года после ее смерти ее муж-стоматолог должен предстать перед судом по обвинению в ее убийстве.