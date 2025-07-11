Цианид и любовница: стоматолог обвинен в отравлении своей жены

Жительница США Анджела Крейг жаловалась на сильные головные боли и головокружение. За 10 дней она трижды обращалась в больницу, но врачи в Колорадо не смогли объяснить, что стало причиной ее болезни. «Я чувствую себя одурманенной», — написала она своему мужу Джеймсу Крейгу во время своей первой госпитализации. Согласно судебным протоколам, она рассказала ему, что в то утро выпила только протеиновый коктейль. Через три часа после третьего визита в больницу у матери шестерых детей начались судороги, и она была переведена в отделение интенсивной терапии без сознания. Три дня спустя, 18 марта 2023 года, у 43-летней Анджелы Крейг была констатирована смерть мозга, свидетельствуют судебные протоколы. Более чем через два года после ее смерти ее муж-стоматолог должен предстать перед судом по обвинению в ее убийстве.
Письменное показание под присягой, содержащее более 50 страниц доказательств, собранных следователями против Джеймса Крейга, включает показания свидетелей, скриншоты текстовых сообщений и истории компьютерных поисков, а также обнаружение секретной учетной записи электронной почты, использовавшейся для заказа множества ядов и осуществления связи с другой женщиной, рассказывает CNN.
В период между смертью Анджелы Крейг и началом судебного разбирательства по делу ее мужа обвиняемый сменил множество адвокатов — в том числе одного, который отказался от участия в деле из-за предполагаемых действий Крейга, и другого, обвиняемого в поджоге собственного дома, — а самого дантиста обвинили в подготовке убийства в тюрьме.
Крейг не признал себя виновным по шести уголовным обвинениям, включая убийство первой степени, подстрекательство к совершению убийства первой степени, подстрекательство к подделке вещественных доказательств и подстрекательство к даче ложных показаний.
Если его признают виновным в убийстве, ему грозит пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения, отмечает CNN.
Согласно показаниям под присягой, партнер Джеймса Крейга, стоматолог Райан Редферн, был первым, кто забил тревогу властям о том, что Анджелу могли отравить. В день окончательной госпитализации Анджелы Редферну позвонил коллега и сообщил, что офис-менеджер видел посылку с цианистым калием, доставленную Крейгу в офис за несколько дней до этого, говорится в письменных показаниях. Когда Редферн прибыл на место, он предупредил медсестру о посылке, сказав ей, что в кабинете стоматолога нет медицинских причин для использования цианистого калия. Медсестра впоследствии обратилась в правоохранительные органы.
Позже тем же вечером Крейг позвонил своему коллеге и спросил, разговаривал ли он с медицинским персоналом. Редферн сказал, что разговаривал и что он знал о посылке, говорится в письменных показаниях.
Крейг якобы пытался сфабриковать историю, прежде чем в конце концов признался, что заказал цианистый калий, но сказал, что якобы его жена попросила его купить его.
К этому моменту разговора Редферну оставалось сказать своему коллеге только одно, говорится в письменных показаниях под присягой: «Прекратите болтать и найдите адвоката».
Согласно показаниям под присягой, текстовые сообщения между Крейгом и его женой во время ее госпитализации позволяют предположить, что она, возможно, подозревала, что ее накачали препаратами, что привело к ее смерти.
«Это больше похоже на то, что я чувствую, когда принимаю тяжелые лекарства, и все постепенно налаживается», — написала она Крейгу во время своей первой госпитализации.
Жена Крейга прямо обвинила его в том, что он отравил ее, когда она была выписана после второго пребывания в больнице, сообщила следователям сотрудница стоматологического кабинета, которая видела упаковку с цианистым калием.
Согласно отчету коронера, причиной смерти Анджелы стало острое отравление цианидом и тетрагидрозолином.
Позже следователи обнаружили учетную запись электронной почты, доступ к которой был получен только с компьютера в смотровом кабинете стоматологической клиники Крейга. В истории аккаунта следователи обнаружили многочисленные запросы, связанные с ядами, а также запросы «как приготовить яд» и «Топ-5 необнаруживаемых ядов, которые не имеют признаков отравления».
Следователи обнаружили, что учетная запись использовалась для размещения онлайн-заказов на некоторые яды, обнаруженные в ходе обысков.
Следователи также обнаружили «откровенный сексуальный» обмен электронными письмами между Крейгом и женщиной по имени Карин Кейн, которая приехала из Техаса в Колорадо навестить Крейга, пока его жена была госпитализирована.
В эксклюзивном интервью ABC News в 2023 году Кейн рассказала, что познакомилась с Крейгом на стоматологической конференции в феврале, и он сказал ей, что находится на грани развода. Карин Кейн опровергла утверждения следователей о том, что она была одним из мотивов Крейга для убийства его жены, заявив, что на тот момент они были вместе всего три недели.