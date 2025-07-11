Двое мужчин задержаны за подготовку терактов на объектах Минобороны

Пособники получали с украинских БПЛА взрывчатку, компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы. Из этих материалов они собирали взрывные устройства и тестировали оружие для подготовки терактов. Задержание стало результатом оперативных мероприятий, направленных на противодействие украинским спецслужбам.
Ранее сообщалось, что в Крыму силовики задержали 44-летнего россиянина по подозрению в подготовке теракта по заданию СБУ. По данным следствия, мужчина через мессенджер получал указания от украинской спецслужбы собрать дрон с взрывным устройством и атаковать сотрудников правоохранительных органов во время празднования Дня России.