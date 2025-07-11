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Двое мужчин задержаны за подготовку терактов на объектах Минобороны

ФСБ России пресекла деятельность двух жителей Брянской области 1993 и 1995 годов рождения, которые, по данным Центра общественных связей ведомства, сотрудничали с украинскими спецслужбами. Задержанные, действуя в интересах запрещённой в России террористической организации, собирали разведданные об объектах Минобороны и позициях правоохранителей в Брянской и соседних областях. Они проводили визуальное наблюдение, а также фото- и видеосъёмку.

Источник: Life.ru

Пособники получали с украинских БПЛА взрывчатку, компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы. Из этих материалов они собирали взрывные устройства и тестировали оружие для подготовки терактов. Задержание стало результатом оперативных мероприятий, направленных на противодействие украинским спецслужбам.

Ранее сообщалось, что в Крыму силовики задержали 44-летнего россиянина по подозрению в подготовке теракта по заданию СБУ. По данным следствия, мужчина через мессенджер получал указания от украинской спецслужбы собрать дрон с взрывным устройством и атаковать сотрудников правоохранительных органов во время празднования Дня России.

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