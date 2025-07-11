ФСБ задержала двух пособников украинских спецслужб в Брянской области

Федеральная служба безопасности России задержала двух жителей Брянской области по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке диверсий. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Задержанные 1993 и 1995 годов рождения обвиняются в сборе разведданных о военных объектах Минобороны РФ и местах дислокации правоохранительных подразделений в Брянской и соседних областях. По данным спецслужб, подозреваемые фиксировали стратегически важные объекты на фото и видео.
Особую опасность, согласно заявлению ФСБ, представляла их деятельность по приему и сборке взрывчатых веществ. Их доставляли с украинской территории с помощью беспилотников. В ведомстве утверждают, что задержанные получали компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, а также проверяли поступающее огнестрельное оружие для последующего использования в террористических актах.
Задержанные дали признательные показания, возбуждено дело о госизмене.