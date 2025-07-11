Жители Брянской области задержаны за подготовку терактов на объектах Минобороны

В ФСБ уточнили, что задержанные неоднократно осуществляли визуальное наблюдение, а также фото- и видеофиксацию объектов Минобороны и мест расположения суточных нарядов правоохранительных органов. По данным спецслужбы, им передавали взрывчатые вещества и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств с помощью беспилотников с территории Украины. Подозреваемые занимались сборкой этих устройств, а также проверкой полученного огнестрельного оружия для последующего использования в терактах.