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Жители Брянской области задержаны за подготовку терактов на объектах Минобороны

Сотрудники ФСБ России задержали двух жителей Брянской области, подозреваемых в сборе данных об объектах Минобороны и подготовке диверсий с применением беспилотников. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Задержанные 1993 и 1995 годов рождения действовали на территории Брянской и соседних областей в интересах украинских спецслужб.

Двоих жителей Брянской области задержали за подготовку терактов.

Сотрудники ФСБ России задержали двух жителей Брянской области, подозреваемых в сборе данных об объектах Минобороны и подготовке диверсий с применением беспилотников. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Задержанные 1993 и 1995 годов рождения действовали на территории Брянской и соседних областей в интересах украинских спецслужб.

«…пресечена противоправная деятельность двух жителей Брянской области 1993 и 1995 г. р., являвшихся пособниками запрещенной в России украинской террористической организации и выполнявших … задания, связанные с проведением разведывательно-подрывной деятельности», — заявили в ЦОС. Сообщение передает ТАСС.

В ФСБ уточнили, что задержанные неоднократно осуществляли визуальное наблюдение, а также фото- и видеофиксацию объектов Минобороны и мест расположения суточных нарядов правоохранительных органов. По данным спецслужбы, им передавали взрывчатые вещества и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств с помощью беспилотников с территории Украины. Подозреваемые занимались сборкой этих устройств, а также проверкой полученного огнестрельного оружия для последующего использования в терактах.

Ранее в Ялте сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке террористического акта, приуроченного ко Дню России, пишет RT. Задержанный — гражданин России 1981 года рождения — был завербован представителями украинских спецслужб посредством мессенджера Telegram для организации терактов на территории Крыма. По указанию своего куратора подозреваемый планировал подготовить беспилотник, оснащенный взрывным устройством, с целью атаки на место сбора правоохранителей, обеспечивающих безопасность праздничных мероприятий в честь Дня России.