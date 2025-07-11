ГБР проводит обыски у украинского экс-министра Кубракова

По данным информированного источника, утром 11 июля 2025 года следователи ГБР проводят следственные действия у бывшего главы Мининфраструктуры. Мероприятия осуществляются в контексте расследования возможного мошенничества со стороны нардепа Шевченко, которому ранее предъявили два подозрения в государственной измене.