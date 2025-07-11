Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГБР проводит обыски у украинского экс-министра Кубракова

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины осуществляют обыски у экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова в рамках дела о предполагаемом мошенничестве народного депутата Евгения Шевченко.

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины осуществляют обыски у экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова в рамках дела о предполагаемом мошенничестве народного депутата Евгения Шевченко.

Соответствующую информацию опубликовало издание «Украинская правда».

По данным информированного источника, утром 11 июля 2025 года следователи ГБР проводят следственные действия у бывшего главы Мининфраструктуры. Мероприятия осуществляются в контексте расследования возможного мошенничества со стороны нардепа Шевченко, которому ранее предъявили два подозрения в государственной измене.

По информации издания, Шевченко получил обманным путем от предпринимателей 14,5 млн гривен под предлогом закупки удобрений в Белоруссии. В реализации данной схемы, согласно данным, мог содействовать бывший министр инфраструктуры.

Читайте также: На Украине завели дело о превышении полномочий на сотрудников ТЦК.