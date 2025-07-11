ГБР проводит обыски у украинского экс-министра Кубракова

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины осуществляют обыски у экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова в рамках дела о предполагаемом мошенничестве народного депутата Евгения Шевченко.
Соответствующую информацию опубликовало издание «Украинская правда».
По данным информированного источника, утром 11 июля 2025 года следователи ГБР проводят следственные действия у бывшего главы Мининфраструктуры. Мероприятия осуществляются в контексте расследования возможного мошенничества со стороны нардепа Шевченко, которому ранее предъявили два подозрения в государственной измене.
По информации издания, Шевченко получил обманным путем от предпринимателей 14,5 млн гривен под предлогом закупки удобрений в Белоруссии. В реализации данной схемы, согласно данным, мог содействовать бывший министр инфраструктуры.
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