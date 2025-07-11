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Пропавшего в Уфе 27-летнего молодого человека нашли мертвым

Спустя 20 дней поисков 27-летнего уфимца пришли трагические вести.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прекратили поиски 27-летнего Алексея Петрова. Молодой человек исчез почти месяц назад, с тех пор о его судьбе не было вестей.

Как рассказали волонтеры «Лиза Алерт», уфимец исчез 21 июня. Он ушел из дома и не вернулся, на связь с родными молодой человек также перестал выходить. Спустя 20 дней стало известно, что Алексей найден мертвым.

По факту гибели молодого человека начата проверка.

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