Пропавшего в Уфе 27-летнего молодого человека нашли мертвым

В Уфе прекратили поиски 27-летнего Алексея Петрова. Молодой человек исчез почти месяц назад, с тех пор о его судьбе не было вестей.
Как рассказали волонтеры «Лиза Алерт», уфимец исчез 21 июня. Он ушел из дома и не вернулся, на связь с родными молодой человек также перестал выходить. Спустя 20 дней стало известно, что Алексей найден мертвым.
По факту гибели молодого человека начата проверка.
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